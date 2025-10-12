Tiramisù World Cup a Treviso trionfo veneto con 2 campionesse | ecco la ricetta più creativa

Treviso, 12 ottobre 2025 – Il tiramisù più buono del mondo? E’ una questione tutta veneta. Sono infatti due donne venete che si sono aggiudicate la Tiramisù World Cup 2025, la sfida più golosa dell’anno giunta alla nona edizione che si è svolta questo fine settimana a Treviso in piazza Borsa. Non solo kefir e crauti, è l’ora dei cibi fermentati: i consigli della chef Giulia Pieri Le vincitrici. Barbara Tosato, 56 anni, di Mestre (Venezia) ha trionfato per la ricetta originale, spuntandola in finale con Daniele Giovinazzo da Aosta e Monia Salvadori di Spresiano. Mentre per la ricetta creativa sul posto più alto del podio c’è la 54enne Daniela De Biasio di Farra di Soligo (Treviso), che, con la sua composizione con crema al caramello salato e composta di albicocche, ha avuto la meglio su Manuel Coletti da Vazzola (pesche sciroppate, noci e cioccolato fondente) e Paolo Silvegni di Rimini (fava di Tonka e cannella). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tiramisù World Cup a Treviso, trionfo veneto con 2 campionesse: ecco la ricetta più creativa

In questa notizia si parla di: tiramis - world

11/10/25. TREVISO. TIRAMISÙ WORLD CUP 2025: ARRIVA LA FINALE. Concluse le Selezioni, domani ultimo giorno della “sfida più golosa” Alle 9 la Semifinale per la ricetta originale, due ore dopo quella creativa. Sale l’attesa per la Finalissima (alle 15), in - facebook.com Vai su Facebook

Barbara Tosato vince la Tiramisù World Cup di Treviso: «Un'esperienza ricca di emozioni. Ho fatto tesoro anche delle critiche» VIDEO - Barbara Tosato si è aggiudicata il premio speciale “Vicenzovo d’Oro” alla Tiramisù World Cup di Treviso che ha ... Come scrive ilgazzettino.it

Tiramisù World Cup 2025, vincono due donne: ecco chi sono le campionesse - Barbara Tosato di Mestre ha vinto per la ricetta originale e Daniela De Biasio di Farra di Soligo (Treviso) ha trionfato per quella creativa. Segnala repubblica.it