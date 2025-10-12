Tifosi morti in trasferta tributo fuori dallo Zac J' accuse a Canonico | L’umanità prima del guadagno
C'è rabbia e amarezza nelle tifoserie del Calcio Foggia 1920 che si sono viste indirettamente negata la possibilità di ricordare e commemorare i quattro giovanissimi tifosi rossoneri - Gaetano Gentile, Michele Biccari, Samuel Del Grande e Samuele Bruno, - vittime del terribile incidente stradale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Ieri sera, durante la partita di Champions League contro l’Arsenal, i tifosi dell’Athletic Bilbao hanno esposto un grande striscione lungo tutta la curva, dedicato alla Palestina. La scritta, in lingua basca, recitava: «Staremo dalla tua parte da oggi fino all’ultimo gi - facebook.com Vai su Facebook
Trasferta vietata tifosi Palermo a Bolzano, amarezza società - Trasferta vietata e stop alla vendita dei biglietti ai residenti in Sicilia in occasione di SudTirol- Si legge su ansa.it
Trasferta vietata ai tifosi rosanero per la partita contro il Südtirol - Settore ospiti vuoto, domenica allo stadio Druso, per la partita Südtirol - Scrive rainews.it