Tifosi morti in trasferta tributo fuori dallo Zac J' accuse a Canonico | L’umanità prima del guadagno

C'è rabbia e amarezza nelle tifoserie del Calcio Foggia 1920 che si sono viste indirettamente negata la possibilità di ricordare e commemorare i quattro giovanissimi tifosi rossoneri - Gaetano Gentile, Michele Biccari, Samuel Del Grande e Samuele Bruno, - vittime del terribile incidente stradale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

