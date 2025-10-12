Tifosi della Nazionale in rivolta: rabbia contro Gattuso Tutti a Coverciano per protestare"> Il commissario tecnico della Nazionale Gattuso è stato preso di mira: una vera e propria rivolta è in atto a Coverciano. Clima teso attorno alla Nazionale italiana, con i tifosi che hanno deciso di manifestare apertamente il proprio malcontento nei confronti del commissario tecnico Rino Gattuso. Centinaia di sostenitori azzurri si sono dati appuntamento davanti ai cancelli di Coverciano per far sentire la propria voce. L’atmosfera è di forte contestazione e frustrazione. I motivi della protesta sono molteplici. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tifosi della Nazionale in rivolta: rabbia contro Gattuso | Tutti a Coverciano per protestare