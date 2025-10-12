Thiago Motta rifiuta un’altra proposta dopo quelle del Monaco e del Bayer Leverkusen | quando scade il suo contratto alla Juve e quanto sta guadagnando
Thiago Motta rifiuta un’altra proposta per tornare ad allenare: il punto sul futuro dell’ex allenatore della Juve. Resta uno degli allenatori più desiderati d’Europa, ma per ora non ha alcuna intenzione di tornare in panchina. Thiago Motta, ex tecnico della Juventus, ha rifiutato un’altra prestigiosa offerta, questa volta dalla Spagna. Secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira, l’allenatore italo-brasiliano non sarebbe interessato alla panchina della Real Sociedad. PAROLE – «Nonostante l’interesse del RealSociedad, Thiago Motta non sembra interessato a unirsi al club spagnolo. Il suo contratto con la Juventus scade nel 2027 e l’ex allenatore di #Juve attualmente guadagna 3,5 milioni di € all’anno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
thiago - motta
Motta rifiuta, il Monaco non perde tempo: ufficiale il nuovo allenatore - I monegaschi annunciano il nuovo tecnico a seguito dell'esonero di Huettler, avvenuto dopo l'ultima di campionato ... Come scrive tuttosport.com
Thiago Motta rifiuta di allenare il Monaco: la Juventus continuerà a pagargli lo stipendio - Il Monaco ha ingaggiato Pocognoli, prima alternativa a Thiago Motta: il brasiliano ha declinato l'offerta di allenare in Francia con grande rammarico della ... Scrive fanpage.it