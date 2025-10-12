“The lady’s not for turning”. È il 1980 e Margaret Thatcher scolpisce in una frase il mito della sua leadership: inflessibile, impermeabile alle pressioni, capace di incarnare la fermezza come cifra politica. Quarantadue anni dopo, Giorgia Meloni sale a Palazzo Chigi e sceglie una triade identitaria per presentarsi al mondo: “donna, madre, cristiana”. Due prime volte, due contesti di crisi, due modi diversi di piegare il genere a strumento di potere. Quando Thatcher diventa premier, nel 1979, la sua vittoria rompe un tabù. Nessuna donna aveva mai guidato un grande Paese europeo, e la sua ascesa avviene in un Partito conservatore dominato da uomini e rituali elitari. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Thatcher-Meloni, due parabole diverse ma una stessa lezione. Ecco quale secondo Carone