Teze Juventus, un nuovo nome si scalda per la fascia dei bianconeri: tutti i dettagli sul terzino del Monaco. Gennaio si avvicina e il calciomercato Juventus ha le idee chiare: la priorità è un esterno destro a tutta fascia. Dopo i tentativi estivi per Clauss e Arnau Martinez, la dirigenza bianconera ha acceso i fari su un nuovo profilo, individuato dagli scout come un rinforzo ideale: Jordan Teze del Monaco. E per arrivare a lui, come riporta Tuttosport, il club ha un’arma segreta. Le relazioni degli osservatori juventini sul terzino olandese, classe 1999, sono state “brillanti”. Teze sta trovando continuità nel club del Principato a causa dell’infortunio del titolare Vanderson, ma al rientro di quest’ultimo, il suo minutaggio potrebbe ridursi drasticamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Teze Juventus, un nuovo nome si scalda per la fascia! Piace il terzino del Monaco: svelata l'arma segreta che potrebbe facilitare l'approdo a Torino. Gli aggiornamenti e le possibili alternative