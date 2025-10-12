Tessera elettorale e documento d’identità I dettagli delle procedure

PISTOIA La doppia giornata di urne aperte ci consegnerà il nome del candidato che sarà presidente della Regione Toscana per i prossimi cinque anni. Per votare, come sempre, ci sono alcune regole base da rispettare: i seggi saranno aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Al momento dell’ingresso dovrà essere consegnata la tessera elettorale ed un documento di riconoscimento (carta d’identità o patente di guida) per poter essere ammessi alla votazione. Non è consentito, ovviamente, fare affidamento all’uso del cellulare all’interno della cabina elettorale, pena l’espulsione e l’annullamento del voto da parte del presidente di seggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

