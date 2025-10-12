Tessera elettorale e documento d’identità I dettagli delle procedure

Lanazione.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PISTOIA La doppia giornata di urne aperte ci consegnerà il nome del candidato che sarà presidente della Regione Toscana per i prossimi cinque anni. Per votare, come sempre, ci sono alcune regole base da rispettare: i seggi saranno aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Al momento dell’ingresso dovrà essere consegnata la tessera elettorale ed un documento di riconoscimento (carta d’identità o patente di guida) per poter essere ammessi alla votazione. Non è consentito, ovviamente, fare affidamento all’uso del cellulare all’interno della cabina elettorale, pena l’espulsione e l’annullamento del voto da parte del presidente di seggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

tessera elettorale e documento d8217identit224 i dettagli delle procedure

© Lanazione.it - Tessera elettorale e documento d’identità. I dettagli delle procedure

In questa notizia si parla di: tessera - elettorale

La tessera del partito a 16 anni, la folgorazione per Meloni e la campagna elettorale di nonna Maria

Elezioni regionali 2025: come richiedere una nuova tessera elettorale

Tessera elettorale, sezioni e trasporto ai seggi: le info per gli aretini

tessera elettorale documento d8217identit224Tessera elettorale e documento d’identità. I dettagli delle procedure - La doppia giornata di urne aperte ci consegnerà il nome del candidato che sarà presidente della Regione Toscana per i prossimi cinque anni. Lo riporta lanazione.it

tessera elettorale documento d8217identit224Tessera elettorale e documenti Elezioni Regionali Toscana 2025/ Cosa fare se scaduti. Info sconti fuori sede - Elezioni Regionali Toscana 2025, tessera elettorale e documenti: cosa serve per votare, cosa fare se smarriti e agevolazioni per i fuori sede ... Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Tessera Elettorale Documento D8217identit224