Tessa Blanchard | Ecco perché sono stata lontana dalla TNA
La wrestler ha pubblicato un video su YouTube rivelando di essersi sottoposta a un intervento di chirurgia estetica e spiegando le motivazioni della sua scelta personale Il ritorno sul ring dopo mesi di assenza. Tessa Blanchard non combatteva per la TNA Wrestling dallo scorso luglio, alimentando speculazioni sulla sua assenza prolungata. Venerdì sera la wrestler è tornata finalmente sul ring all’ Arena Mexico per il CMLL, affrontando Lluvia in quello che è stato il suo primo match in quasi tre mesi. Stanotte Tessa Blanchard è attesa al pay-per-view Bound for Glory a Lowell, Massachusetts, dove affronterà Gia Miller. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
CMLL Roundup: Mercedes Moné difenderà il Women's World Title contro Persephone, Tessa Blanchard ritorna
PERSEPHONE SFIDA MERCEDES MONÉ PER IL TITOLO MONDIALE CMLL Un nuovo episodio del CMLL Informa è andato agli archivi e durante la puntata, oltre alla apparizione speciale di Tessa Blanchard, c'è stata anche la presenza della Diosa del Con