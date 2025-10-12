Tessa Blanchard | Ecco perché sono stata lontana dalla TNA

La wrestler ha pubblicato un video su YouTube rivelando di essersi sottoposta a un intervento di chirurgia estetica e spiegando le motivazioni della sua scelta personale Il ritorno sul ring dopo mesi di assenza. Tessa Blanchard non combatteva per la TNA Wrestling dallo scorso luglio, alimentando speculazioni sulla sua assenza prolungata. Venerdì sera la wrestler è tornata finalmente sul ring all’ Arena Mexico per il CMLL, affrontando Lluvia in quello che è stato il suo primo match in quasi tre mesi. Stanotte Tessa Blanchard è attesa al pay-per-view Bound for Glory a Lowell, Massachusetts, dove affronterà Gia Miller. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

