Non basta un fine settimana per vedere tutto il bello che c'è in Lombardia nel corso delle Giornate del Fai, il Fondo ambiente italiano. Ieri e ancora oggi, nell'edizione autunnale che assieme a quella primaverile, dal 1993, fa il pieno di visitatori, solo nella nostra regione ci sono decini di palazzi, chiese, siti industriali, associazioni sportive storiche e musei – molti dei quali chiusi al pubblico il resto dell'anno – che aprono le proprie porte. Un invito alla (ri)scoperta di un patrimonio di cui molti di noi non conoscono nemmeno la sua estensione. Dai "grandi nomi" – come Palazzo Cusani a Milano o Castel Grumello in Valtellina – a perle del territorio poco conosciute – uno per tutti: il museo dell’illuminazione mineraria di Schilpario –, per arrivare a curiosità come il bunker antiaereo di via Preneste a Milano che possono stupire i più piccoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tesori da scoprire