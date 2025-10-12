Tesla Model 3 | con gli incentivi 2025 può costare meno di 25.000 euro

Tesla ha deciso di giocarsi una carta importante con la sua Model 3, quella entry-level a trazione posteriore ed i numeri, va detto, sono decisamente accattivanti per chi sta pensando di passare all'elettrico. L'articolo proviene da MondoU.it. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

Tesla Model 3: con gli incentivi 2025 può costare meno di 25.000 euro

tesla model 3 incentiviTesla Model 3: con gli incentivi 2025 costerà pochissimo - Il prezzo della Tesla Model 3 RWD è inferiore a 40 mila €, ma con gli incentivi statali 2025 sarà molto più basso, perfino sotto i 25 mila €. Lo riporta sicurauto.it

tesla model 3 incentiviTesla Model 3 a 24.990 euro con i nuovi Incentivi Auto 2025: ecco come funziona l’offerta - Tesla rilancia in Italia con uno sconto cumulabile con gli incentivi statali: la Model 3 diventa più accessibile che mai ... automoto.it scrive

