Terroristi assassini stupratori | chi sono i prigionieri palestinesi che Israele libererà nelle prossime ore
Avviate le procedure di trasferimento dei detenuti palestinesi che saranno liberati nelle prossime ore nell’ambito dello scambio di prigionieri tra Israele e Hamas, previsto dopo il ritorno a casa degli ultimi ostaggi israeliani tenuti per due anni nella Striscia di Gaza. Si tratta di una delle pagine più controverse della fragile tregua: tra i nomi di chi riacquisterà la libertà compaiono autori di omicidi, attentati, stupri e azioni terroristiche che hanno segnato la memoria collettiva israeliana. Dal linciaggio di Ramallah agli ergastoli cancellati. Yossi Avrahami aveva 38 anni, vendeva giocattoli; Vadim Norzhitz, 33, era camionista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: terroristi - assassini
“Mortacci loro e degli ebrei” Chat che esaltano gli ideali del Ventennio. Antisemitismo. Devozione per assassini, terroristi, ideologi del nazifascismo italiano. Questo è emerso dalle chat di Paolo Signorelli, oggi ex portavoce del Ministro Lollobrigida, dimessosi Vai su Facebook
"Terroristi, sostenitori di assassini. Non siete venuti qui ad aiutare ma per sostenere Gaza, i terroristi". Così il ministro israeliano Itamar Ben Gvir ha fatto irruzione nell'area di detenzione al porto militare di Ashdod, urlando agli attivisti detenuti della Steadfastne - X Vai su X
Terroristi, assassini, stupratori: chi sono i prigionieri che Israele libererà nelle prossime ore - Avviate le procedure di trasferimento, tutto pronto per la liberazione dei detenuti palestinesi che saranno scambiati con gli ostaggi israeliani tenuti per due anni da Hamas. Lo riporta msn.com