Terroristi assassini stupratori | chi sono i prigionieri palestinesi che Israele libererà nelle prossime ore

Thesocialpost.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avviate le procedure di trasferimento dei detenuti palestinesi che saranno liberati nelle prossime ore nell’ambito dello scambio di prigionieri tra Israele e Hamas, previsto dopo il ritorno a casa degli ultimi ostaggi israeliani tenuti per due anni nella Striscia di Gaza. Si tratta di una delle pagine più controverse della fragile tregua: tra i nomi di chi riacquisterà la libertà compaiono autori di omicidi, attentati, stupri e azioni terroristiche che hanno segnato la memoria collettiva israeliana. Dal linciaggio di Ramallah agli ergastoli cancellati. Yossi Avrahami aveva 38 anni, vendeva giocattoli; Vadim Norzhitz, 33, era camionista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

