Terribile lutto per Jane Fonda | Scintilla di vita

La notizia della morte di Diane Keaton, una delle attrici più iconiche del cinema americano, continua a commuovere profondamente colleghi e fan in tutto il mondo. Tra i tanti tributi condivisi in queste ore, quello di Jane Fonda spicca per la sua sincerità e per l’intensità delle parole dedicate all’amica e collega, scomparsa a 79 anni. “Era unica, una forza creativa senza limiti”. Sui social, la Fonda ha espresso tutta la sua incredulità e il dolore per la perdita di una donna che, a suo dire, “non smetteva mai di brillare”. “È difficile da credere. o accettare. che Diane è morta. Lei è sempre stata una scintilla di vita e di luce”, ha scritto l’attrice. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

