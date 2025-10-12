Terremoto in Italia scosse ravvicinate | Sciame sismico in corso

Pomeriggio di preoccupazione domenica 12 ottobre 2025 nei Campi Flegrei, dove sono state registrate tre scosse di terremoto a breve distanza temporale. Gli eventi hanno coinvolto le zone di Pozzuoli e Monte Nuovo, provocando allarme tra i residenti e numerose segnalazioni alle autorità. DATI #RIVISTI #terremoto Md 2.5 ore 15:35 IT del 12-10-2025 a Campi Flegrei Prof= 1.6 Km #INGV44408162 https:t.coROWNdwmthl — INGVterremoti (@INGVterremoti) October 12, 2025 Prima scossa: dati e localizzazione. Il primo evento sismico si è verificato alle 15:35, con una magnitudo 2.5 e una profondità di 1,61 km. 🔗 Leggi su Tvzap.it

