Terremoto in Friuli scossa di magnitudo 3.1 nell' Udinese | epicentro a ?Verzegnis

12 ott 2025

L'Ogs, l'Istituto nazionale di Oceanografia e Geofisica sperimentale di Trieste, ha registrato alle ore 09:43 un terremoto di Magnitudo 3.1 a 8 chilometri Sud-Sud Est di Verzegnis (Udine),. 🔗 Leggi su Leggo.it

Terremoto oggi in Friuli Venezia Giulia, 12 ottobre, scossa di M 3.1 in provincia di Udine: Dati Ingv - La scossa è stata distintamente avvertita ma non si segnalano danni rilevanti L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato nella mattinata di oggi, 12 ottobre,alle

Il 12 Ottobre 2025 ore 09:43 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.

