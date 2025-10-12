Terremoto in Friuli scossa 3.1 in provincia di Udine

(Adnkronos) – Questa mattina alle 9.45 una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata in Friuli con epicentro tra i comuni di Preone e Verzegnis, in provincia di Udine. La profondità è stata calcolata a 10.2 km. “La centrale unica di risposta NUE 112 e la Sala operativa regionale presso la Centrale . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Terremoto in Friuli, scossa 3.1 in provincia di Udine

Terremoto in Carnia: magnitudo 3.1 - Il movimento tellurico, con magnitudo 3,1, è stato registrato con epicentro tra i comuni di Preone e Verzegnis, in provincia di Udine. Si legge su rainews.it

Terremoto oggi in Friuli Venezia Giulia, 12 ottobre, scossa di M 3.1 in provincia di Udine: Dati Ingv - La scossa è stata distintamente avvertita ma non si segnalano danni rilevanti