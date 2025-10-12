Terremoto corruzione a Cologno Quelle pratiche Inps agevolate e la pensione più alta di 1.400 euro al mese

Brugherio (Monza Brianza), 12 ottobre 2025 – Corruzione non solo per "incarichi a contratto, consulenze e collaborazioni esterne" in associazione a delinquere con l'ex sindaco di Cologno Monzese, Angelo Rocchi. Ma anche "accessi informatici alla banca dati dell'Inps" e pratiche pensionistiche di conoscenti "agevolate", con la complicità di un funzionario dell'istituto previdenziale, anche con "dati non corrispondenti al vero". Come il caso di un assegno di pensione mensile di 1.400 euro più alto di quanto dovuto. Sono le accuse che la Procura di Monza contesta a Giuseppe Calabretta, 61 anni, nato a Serra San Bruno in provincia di Catanzaro e residente a Brugherio, commercialista con studio a Brugherio, dove riveste anche il ruolo di capogruppo di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

