Terremoto alle Filippine magnitudo 6.0 colpisce Bogo

Una nuova scossa di terremoto ha interessato le Filippine, colpendo la città di Bogo nella notte tra il 12 e il 13 ottobre. Il sisma, registrato alle 01:06 ora locale (19:06 ora italiana), ha raggiunto una magnitudo di 6.0 e si è verificato a una profondità di circa 14 chilometri, un livello che può aumentare la percezione e i danni in superficie. La scossa è stata avvertita non solo a Bogo, ma anche nelle aree circostanti dell’isola di Cebu, suscitando apprensione tra la popolazione. Negli ultimi giorni, l’arcipelago filippino ha subito diverse scosse di terremoto, alcune di intensità significativa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

