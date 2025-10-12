Terremoto ai Campi Flegrei scosse ravvicinate | Sciame sismico in corso

Momenti di apprensione nel pomeriggio di domenica 12 ottobre 2025 nell’ area flegrea, dove tre scosse di terremoto sono state percepite chiaramente dalla popolazione. Gli eventi hanno interessato principalmente i comuni di Pozzuoli e Monte Nuovo, suscitando numerose segnalazioni da parte dei residenti delle zone circostanti. La prima scossa, la più intensa, è stata registrata alle 15:35 con una magnitudo 2.5, a una profondità di 1,61 km. L’ epicentro è stato localizzato in via Miliscola, a breve distanza dall’oasi naturalistica di Monte Nuovo, nel comune di Pozzuoli. L’evento, sebbene di breve durata, è stato avvertito chiaramente dagli abitanti dei quartieri limitrofi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

