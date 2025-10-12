Terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 2.5 due scosse avvertite in diverse zone di Pozzuoli o Napoli

Notizie.virgilio.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo terremoto ai Campi Flegrei: due scosse di magnitudo 2.5 nel pomeriggio di domenica 12 ottobre, tra Montenuovo e la Solfatara di Pozzuoli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

