Non contenta di aver ridato vita alla storica bottega della Gilda e all’antica osteria ad Marinacc, l’ostessa di Verucchio, Mariapia Bartolucci, ha impastato una nuova sfida, profumata e concreta. Un pane buono, sano e accessibile a tutti, sfornato ogni giorno nella sua bakery Tiee cibo e Vino in piazza Malatesta. Classe 1966, riminese di nascita e verucchiese per amore, Mariapia è sommelier e degustatrice di olio evo. Da anni è impegnata nella battaglia per un cibo che nutra corpo, sensi, spirito, nato da materie prime selezionate e rispettose dell’ambiente. Il progetto è nato nel 2016 insieme al marito Fabio Massetti, con l’idea di coltivare grani antichi biologici sulla collina di Verucchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Terra a passione fanno lievitare il buon pane