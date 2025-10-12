Ternana Women-Napoli 3-4 sconfitta alla prima storica casalinga davanti a quasi mille spettatori
Un pomeriggio caratterizzato da sette reti tra Ternana Women-Napoli 3-4, coincidente con lo storico debutto casalingo in Serie A delle rossoverdi. Al Moreno Gubbiotti quasi mille spettatori hanno incitato le ragazze di mister Cincotta capaci di disputare una gara di grande cuore, senza però. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Ternana-Napoli Women 3-4: successo delle azzurre che restano al primo posto in classifica - Lo sa anche il Napoli Women che vince una bellissima partita in casa della Ternana e resta in vetta ... Da msn.com
La Ternana Woman lotta con il cuore e sfiora la rimonta contro il Napoli (3-4) - Grande spettacolo e grande emozione per la prima, storica gara casalinga della Ternana Women in Serie A, disputata al “Moreno Gubbiotti” di Narni davanti a una cornice di pubblico straordinaria. Scrive sporterni.it