Terminati i lavori per la sicurezza del municipio

È stato ultimato l'intervento di rafforzamento e messa in sicurezza del municipio situato in piazza della Libertà a Vezzano. Un'operazione certamente importante, durata 11 mesi. Le opere hanno riguardato il rinforzo delle congiunzioni trave-pilastro mediante l'inserimento di piastre metalliche, la realizzazione di un intonaco armato esterno e di rete in fibra naturale con barre all'interno per evitare il ribaltamento delle pareti, il rinforzo dei pilastri del porticato, la messa in sicurezza degli architravi delle finestre con un nuovo frontalino in pietra naturale, la sistemazione degli oscuranti e la messa in sicurezza di una porzione della copertura.

