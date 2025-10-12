Termina la prima giornata di voto | l' affluenza alle 23 è del 35,70%

Si è conclusa la prima giornata di voto per l’elezione del Presidente della Regione e dei membri del Consiglio regionale. In Toscana anche domani, lunedì 13 ottobre, dalle 7 alle 15.Tre i candidati: Eugenio Giani per il centrosinistra, Alessandro Tomasi per il centrodestra e Antonella Bundu per. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: termina - prima

Inter U23, termina con il risultato di 2-1 la prima storica amichevole: sconfitta di misura contro il Trento

Fiorentina, la prima amichevole inglese termina con un ko: al King Power Stadium il Leicester vince 2-0

Ultimissime Inter LIVE: termina 1-0 la prima frazione contro il Monaco. Sebastiano Esposito sarà un giocatore del Parma

? Termina in parità la prima amichevole dell'Italia U19 ? A Campobasso, gli azzurrini impattano contro la Scozia Risultato finale e cronaca sul nostro sito! - facebook.com Vai su Facebook

h - Termina la prima frazione di gioco. Dai ragazzi Powered by Werent #DAIBURDEL #CesReg - X Vai su X

Termina la prima giornata di voto: l'affluenza alle 23 è del 35,70% - Si è conclusa la prima giornata di voto per l’elezione del Presidente della Regione e dei membri del Consiglio regionale. Riporta firenzetoday.it

Conclave, la fumata nera chiude la prima giornata - Come prevedibile, il primo voto dei i 133 cardinali elettori nella Cappella Sistina non ha dato esito positivo nella scelta del prossimo ... Come scrive lettera43.it