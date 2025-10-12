terme il valore delle quote cedute continua a far discutere

Prosegue il battibecco tra il sindaco di Castrocaro Francesco Billi e il gruppo consigliare di minoranza Insieme per Crescere. Motivo del contendere la votazione relativa alla cessione delle ultime quote delle Terme in mano pubblica e la determinazione del prezzo di vendita delle medesime. Insieme per Crescere replica a un video pubblicato su Facebook dal primo cittadino, che respinge "i sospetti sull’onesta dei conti del Comune – le parole di Billi –. Non è il sindaco né i predecessori del Pd a scegliere il metodo o il valore delle quote in un procedimento così complesso, affidato a tecnici e funzionari facendo riferimento ai dispositivi di legge previsti dalla normativa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

