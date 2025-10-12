Teotino senza filtri sul bianconero | Non è un fenomeno ma resta un buonissimo giocatore C’è un aspetto che ne sta frenando la crescita

Teotino frena gli entusiasmi: la sua versatilità è un’arma a doppio taglio e le attuali difficoltà di gioco di Tudor non lo aiutano. È uno dei fedelissimi di Igor Tudor, un giocatore che per la sua duttilità e intelligenza tattica è diventato un pilastro della Juventus. Ma proprio la sua polivalenza, che è la sua più grande forza, potrebbe essere anche il suo più grande limite. A offrire questa interessante chiave di lettura su Andrea Cambiaso è il giornalista Gianfranco Teotino, che, intervenuto a Radio Sportiva, ha analizzato il momento del giocatore bianconero. Cambiaso Juve: un jolly prezioso ma senza un ruolo definito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

