Tentato furto in una villetta a Volvera ma gli agenti sorprendono i ladri e li inseguono

Torinotoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tardo pomeriggio di venerdì 10 ottobre 2025 i ladri hanno cercato di colpire in una villetta nei pressi del soggiorno Mariuccia a Volvera. Una pattuglia degli agenti della polizia locale che stava effettuando un servizio di controllo sul territorio ha notato un'auto Volkswagen T-Roc bianca. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

