Tentato furto in una villetta a Volvera ma gli agenti sorprendono i ladri e li inseguono
Nel tardo pomeriggio di venerdì 10 ottobre 2025 i ladri hanno cercato di colpire in una villetta nei pressi del soggiorno Mariuccia a Volvera. Una pattuglia degli agenti della polizia locale che stava effettuando un servizio di controllo sul territorio ha notato un'auto Volkswagen T-Roc bianca. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: tentato - furto
Tentato furto al supermercato: caccia a 4 malviventi
Tentato furto notturno a Montoro: ladri messi in fuga dai residenti
Tentato furto a San Severino di Centola: malviventi messi in fuga dalla proprietaria
Arrestati per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. #ilmamilio Vai su Facebook
#Cremona Tentato furto di un violino durante Cremona Musica - - X Vai su X
Volvera: inseguiti dalla Polizia locale dopo un tentato furto, è caccia ad una T-Roc bianca - Ladri in azione, nel tardo pomeriggio di oggi (venerdì 10 ottobre) in una villetta nei pressi del soggiorno Mariuccia a Volvera. Riporta ecodelchisone.it
Tentato furto in villa Arnautovic, un vigilantes ferito - Tentato furto ieri sera nella villa del calciatore Marko Arnautovic, a Cantù (Como), nella zona residenziale di via delle Ginestre. Scrive quotidiano.net