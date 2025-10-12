Tentano di fare la spesa quasi gratis all' Esselunga | pagano 17 euro ma avevano prodotti per 350 euro

Hanno tentato di fare la spesa gratis all'Esselunga, ma è andata loro male. Sono stati bloccati dalla vigilanza e poi identificati dai carabinieri.Scontrino “piccolo”È successo a Cologno Monzese (Milano) sabato pomeriggio intorno alle sei. Lo riferisce Prima la Martesana. Protagonista una coppia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: tentano - fare

Tentano di fare entrare cellulari in carcere con un drone: 3 giovani bloccati e denunciati a Catania

Catania, tentano di far di fare entrare cellulari in carcere con un drone

Lega Pallavolo Serie A Femminile. . ALESSIA & ROBERTA e IL FANTALVF DELLE AMICIZIE Godetevi la simpatia di @alessiabolzonetti e @robertacarraro0 di @volley_bergamo1991 mentre tentano di fare una squadra del #FantaLVF tutta basata sull Vai su Facebook

Droni hanno sorvolato le navi della #GlobalSumudFlotilla È gravissimo. Chiediamo al governo italiano di garantire sicurezza agli attivisti che tentano di rompere l’assedio illegale imposto da Israele a Gaza. Stanno facendo ciò che l’Europa avrebbe il dovere di - X Vai su X

Tentano di fare la spesa quasi gratis all'Esselunga: pagano 17 euro ma avevano prodotti per 350 euro - Hanno tentato di fare la spesa gratis all'Esselunga, ma è andata loro male. Riporta milanotoday.it

Fare la spesa ormai è un lusso, ma ecco i discount dove si possono risparmiare fino 3.700 euro all’anno - Frutta, verdura, pane, latte e pasta possono infatti trasformarsi in un salasso per i sardi a seconda del supermercato a cui ci si rivolge. Si legge su unionesarda.it