Tenta furto in una scuola | ladro messo in fuga dalle urla delle suore
Tempo di lettura: 2 minuti Sono state le urla delle suore, che vivono all’interno della scuola, a mettere in fuga un 29enne nel quartiere di San Giorgio a Teduccio, alla periferia di Napoli, introdottosi nell’istituto per mettere a segno un furto. Preso di sorpresa dall’inaspettata presenza, il ladro, dopo un attimo di confusione, è scappato dalla stessa finestra da cui era entrato mentre le suore chiamavano il 112. I carabinieri della Compagnia di Poggioreale lo hanno subito riconosciuto mentre analizzavano le immagini dei sistemi di videosorveglianza: il 29enne è stato rintracciato e denunciato per tentato furto e danneggiamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: tenta - furto
Forza le auto, sfonda un portone e tenta un furto al bar: poi entra in una casa per dormire. Fermato alla Palombella
Tenta un furto in abitazione. Richiedente asilo ai domiciliari
Ancora violenza al supermercato, tenta un furto di cibo e aggredisce l'addetto alla vigilanza
#CastelVolturno - Tenta la fuga con un’auto rubata: arrestato 37enne #Cronaca #Fuga #Furto #PostoDiBlocco #ForzeDellOrdine #Campania #NanoTV Vai su Facebook
Sottoposto a foglio di via tenta furto in abitazione, arrestato. Ancona, giovane bloccato da un giardiniere e poi dalla polizia #ANSA - X Vai su X
Tenta furto in una scuola, messo in fuga dalle urla delle suore - Sono state le urla delle suore, che vivono all'interno della scuola, a mettere in fuga un 29enne nel quartiere di San Giorgio a Teduccio, alla periferia di Napoli, introdottosi nell'istituto per mette ... Segnala ansa.it
Entra nella scuola per rubare, ma le suore lo mettono in fuga - Sul corso principale c'è una scuola elementare e un giovane di 29 anni, di San Giorgio a Cremano, ha progettato un furto di attrezzature. Secondo napolitoday.it