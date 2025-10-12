Tenta furto in una scuola | ladro messo in fuga dalle urla delle suore

Anteprima24.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Sono state le urla delle suore, che vivono all’interno della scuola, a mettere in fuga un 29enne nel quartiere di San Giorgio a Teduccio, alla periferia di Napoli, introdottosi nell’istituto per mettere a segno un furto.   Preso di sorpresa dall’inaspettata presenza, il ladro, dopo un attimo di confusione, è scappato dalla stessa finestra da cui era entrato mentre le suore chiamavano il 112.   I carabinieri della Compagnia di Poggioreale lo hanno subito riconosciuto mentre analizzavano le immagini dei sistemi di videosorveglianza: il 29enne è stato rintracciato e denunciato per tentato furto e danneggiamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Tenta furto in una scuola | ladro messo in fuga dalle urla delle suore

