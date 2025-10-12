Tenta fermare pestaggio 21enne ucciso
8.10 Un ragazzo di 21 anni, Paolo Taormina,è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa nel cuore della movida di Palermo, vicino al Teatro Massimo. La vittima è intervenuta per sedare una rissa e bloccare un gruppo di giovani che stava picchiano un altro ragazzo. Il 21enne è stato colpito da una pallottola in fronte nei pressi del locale dei genitori.Il giovane,dopo aver sedato il pestaggio dell'altro ragazzo, èè stato preso di mira dal branco e uno di loro ha estratto la pistola.Gli aggressori poi sono fuggiti con gli scooter. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
