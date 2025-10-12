Tenta di sedare una rissa 21enne ucciso con un colpo di pistola alla testa Fermato un gi
AGI - C'è una persona fermata dai carabinieri in seguito all' omicidio di Paolo Taormina, 21 anni, ucciso la scorsa notte intorno alle 3:30 a Palermo, a pochi passi dal teatro Massimo. Il fermato è Gaetano Maranzano, 28 anni, interrogato dai magistrati della procura. Le indagini del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Verdi con l'ausilio del Nucleo Investigativo di Palermo, mediante l'acquisizione delle immagini delle telecamere pubbliche e private e l'esame delle testimonianze raccolte sul posto, hanno permesso di identificarlo e rintracciarlo nel quartier Zen. Taormina è stato ucciso nei pressi del locale "O' Scruscio ", che si trova a piazza Olivella, un luogo pieno di locali e ritrovo abituale di centinaia di giovani. 🔗 Leggi su Agi.it
