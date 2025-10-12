Tenta di sedare una rissa 21enne ucciso con un colpo di pistola alla testa C' è un fermato

AGI -  C'e' una persona fermata dai carabinieri in seguito all' omicidio di Paolo Taormina, 21 anni, ucciso stanotte a Palermo. I militari del comando provinciale che indagano sui fatti avvenuti intorno alle 3:30 a pochi passi dal teatro Massimo hanno ascoltato diversi testimoni e visionato le immagini dagli impianti di videosorveglianza. Si sta ancora cercando di ricostruire l'esatta sequenza dei fatti e la dinamica ma quasi subito è stato individuato un sospettato che è stato fermato e si trova in caserma. Sul luogo dell'omicidio - sottoposto a sequestro - c'e' ora una folla di curiosi e alcuni cittadini hanno deposto dei mazzi di fiori. 🔗 Leggi su Agi.it

