Tenta di sedare una rissa 21enne ucciso con un colpo di pistola alla testa C' è un fermato
AGI - C'e' una persona fermata dai carabinieri in seguito all' omicidio di Paolo Taormina, 21 anni, ucciso stanotte a Palermo. I militari del comando provinciale che indagano sui fatti avvenuti intorno alle 3:30 a pochi passi dal teatro Massimo hanno ascoltato diversi testimoni e visionato le immagini dagli impianti di videosorveglianza. Si sta ancora cercando di ricostruire l'esatta sequenza dei fatti e la dinamica ma quasi subito è stato individuato un sospettato che è stato fermato e si trova in caserma. Sul luogo dell'omicidio - sottoposto a sequestro - c'e' ora una folla di curiosi e alcuni cittadini hanno deposto dei mazzi di fiori. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: tenta - sedare
Tenta di sedare una lite, uomo accoltellato al petto
Ventunenne tenta di sedare una rissa e viene ucciso con un colpo di pistola
Omicidio a Palermo: ragazzo di 21 anni tenta di sedare una rissa e viene ucciso con un colpo di pistola
Napoli, ferito mentre tenta di sedare una lite: ricoverato al Pellegrini - - facebook.com Vai su Facebook
Tenta di sedare una lite tra automobilisti, accoltellato al petto. E' grave. A Pomigliano d'Arco un 54enne è stato ferito dal conducente di una delle due auto coinvolte in un tamponamento. L'uomo è, poi, scappato @TgrRai https://rainews.it/tgr/campania/articoli/2 - X Vai su X
Tenta di sedare una rissa nel cuore della ‘movida’: ucciso 21enne a Palermo - PALERMO – Un 21enne è stato ucciso nella notte a Palermo, a pochi passi dal Teatro Massimo, zona della ‘movida’, con un colpo di pistola alla testa. dire.it scrive
Palermo, 21enne ucciso mentre tenta di fermare una rissa - Un 21enne è stato ucciso a Palermo mentre cercava di fermare una rissa scoppiata fuori dal locale di famiglia nella zona della movida. Riporta msn.com