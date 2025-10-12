Tenta di rubare in una scuola di Napoli | messo in fuga dalle suore

12 ott 2025

L'episodio nella zona orientale di Napoli: un 29enne denunciato per tentato furto e danneggiamento dai carabinieri. Il giovane messo in fuga dalle suore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

tenta rubare scuola napoliTenta furto in una scuola, messo in fuga dalle urla delle suore - Sono state le urla delle suore, che vivono all'interno della scuola, a mettere in fuga un 29enne nel quartiere di San Giorgio a Teduccio, alla periferia di Napoli, introdottosi nell'istituto per mette ... Segnala ansa.it

tenta rubare scuola napoliEntra nella scuola per rubare, ma le suore lo mettono in fuga - Sul corso principale c'è una scuola elementare e un giovane di 29 anni, di San Giorgio a Cremano, ha progettato un furto di attrezzature. Riporta napolitoday.it

