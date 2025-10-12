Tenta di fermare un pestaggio 21enne ucciso con un colpo di pistola in testa nel centro di Palermo
Ha provato a fermare una rissa, a soccorrere un ragazzo vittima di un pestaggio, ma è stato ucciso con un colpo di pistola. E’ accaduto nella notte a Palermo, nei pressi del Teatro Massimo, zona di «movida» notturna. Paolo Taormina, figlio dei proprietari del locale dove è avvenuto il pestaggio, aveva quasi 21 anni. Il ragazzo, intorno alle tre del mattino, si è accorto che un gruppo aveva. 🔗 Leggi su Feedpress.me
