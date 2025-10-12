Tenta di fermare un pestaggio 20enne ucciso con un colpo di pistola in testa nel centro di Palermo
Un giovane di poco più di 20 anni è stato ucciso la notte scorsa con un colpo di pistola alla testa a Palermo a pochi metri dal Teatro Massimo, nel cuore della movida. Da quanto emerso la vittima sarebbe intervenuta per sedare una rissa e bloccare un gruppo di giovani che stava picchiando un ragazzo, ormai finito a terra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le ambulanze ma per la vittima non. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: tenta - fermare
Accoltellato mentre tenta di fermare una lite a Pomigliano d’Arco
Pomigliano d’Arco, 54enne accoltellato mentre tenta di fermare una lite per un incidente
Crozza-Papa Leone tenta di fermare la guerra cantando: ” Valgo meno di Tajani al terzo spritz”
Divise nel cuore. Ronald Figo · INSONAMIA (Slowed). Qualche sera fa, a Trani, i Carabinieri hanno tentato di fermare una Seat di grossa cilindrata di colore bianco. L’auto, invece di arrestarsi si è data alla fuga dando inizio ad un inseguimento. Dopo diversi m - facebook.com Vai su Facebook
Il no della delegazione italiana alla mediazione tentata dall'esecutivo per far fermare le imbarcazioni a Cipro e far consegnare gli aiuti a Gaza tramite il Patriarcato di Gerusalemme - X Vai su X