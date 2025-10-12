Tenta di fermare un pestaggio 20enne ucciso con un colpo di pistola in testa nel centro di Palermo

Feedpress.me | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di poco più di 20 anni è stato ucciso la notte scorsa con un colpo di pistola alla testa a Palermo a pochi metri dal Teatro Massimo, nel cuore della movida. Da quanto emerso la vittima sarebbe intervenuta per sedare una rissa e bloccare un gruppo di giovani che stava picchiando un ragazzo, ormai finito a terra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le ambulanze ma per la vittima non. 🔗 Leggi su Feedpress.me

tenta di fermare un pestaggio 20enne ucciso con un colpo di pistola in testa nel centro di palermo

© Feedpress.me - Tenta di fermare un pestaggio, 20enne ucciso con un colpo di pistola in testa nel centro di Palermo

In questa notizia si parla di: tenta - fermare

Accoltellato mentre tenta di fermare una lite a Pomigliano d’Arco

Pomigliano d’Arco, 54enne accoltellato mentre tenta di fermare una lite per un incidente

Crozza-Papa Leone tenta di fermare la guerra cantando: ” Valgo meno di Tajani al terzo spritz”

Cerca Video su questo argomento: Tenta Fermare Pestaggio 20enne