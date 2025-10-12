A Zara, in Croazia, si aprono gli Europei a squadre 2025 di tennistavolo: l’ Italia maschile nel primo incontro del Girone E cede per 1-3 alla Danimarca e si giocherà il pass per gli ottavi di finale, con contestuale qualificazione ai Mondiali, martedì 14 ottobre alle ore 19.00 contro la Slovenia. Sloveni e danesi, invece, si sfideranno nella giornata di domani. Nel primo match della sfida odierna Matteo Mutti (numero 95 del ranking europeo) cede ad Anders Lind (10) con il punteggio di 0-3 (8-11, 7-11, 4-11), mentre nel secondo incrocio John Oyebode (79) riesce a strappare un set a Jonathan Groth (11), ma cede per 1-3 (9-11, 11-4, 7-11, 6-11). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tennistavolo, l’Italia maschile cede alla Danimarca all’esordio negli Europei a squadre. Faso vince il suo match