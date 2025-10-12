Tennis e padel le sfide sul campo per ricordare Michela Danesi

Michela Danesi continua a vivere nella memoria di chi l’ha conosciuta. Nessuno l’ha dimenticata. E’ rimasta nel cuore e nei pensieri soprattutto dei suoi ex colleghi di lavoro, a Estra, che anche quest’anno hanno partecipato con gioia al "Memorial Danesi", torneo di tennis e padel giunto alla sua undicesima edizione e organizzato come al solito dal Cral Estra insieme alla ditta Ivg Distributori Automatici, con la collaborazione della Polisportiva 2A, proprio per mantenere vivo il ricordo di questa sfortunata collega scomparsa in giovane età. Nella categoria tennis ad aggiudicarsi il primo posto finale è stato Fabrizio Masti, seguito sul podio da Matteo Camoni (medaglia d’argento). 🔗 Leggi su Lanazione.it

