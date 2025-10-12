Tennessee esplode fabbrica | 16 vittime
3.36 Una violenta esplosione ha distrutto un edificio nella fabbrica di munizioni Accurate Energetic Systems a Bucksnort, Tennessee, causando 16 vittime. In un primo momento si segnalavano 18 dispersi, ma successivamente due di loro sono stati ritrovati al sicuro lontano dal sito. L'esplosione ha scosso case e strutture a chilometri di distanza, mentre le autorità locali e federali, tra cui l'FBI, stanno conducendo le indagini per stabilire le cause. L'azienda ha definito l'esplosione "un tragico incidente". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
