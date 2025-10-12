Temptation Island ritorno di fiamma tra Lucia e Rosario? Lei fa un gesto fortissimo

Lucia Ilardo aveva dichiarato di aver bloccato Rosario Guglielmi su tutti i social. I due sono stati protagonisti di Temptation Island 2025, dove avevano vissuto un percorso lineare e molto maturo, tanto da uscire insieme dal villaggio con l’intenzione di andare a convivere. Ma, come spesso accade, il lieto fine non è durato a lungo. Dopo la fine del programma, le cose tra Lucia e Rosario si sono complicate e oggi il loro rapporto sembra di nuovo al centro del gossip. Temptation Island 2025: la storia d’amore tra Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi. Durante la loro partecipazione a Temptation Island, Lucia e Rosario avevano conquistato il pubblico con il loro affiatamento e la capacità di affrontare con maturità le dinamiche del programma. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Temptation Island, ritorno di fiamma tra Lucia e Rosario? Lei fa un gesto fortissimo

