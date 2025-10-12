Temptation Island Lucia pronta a riconquistare Rosario | il post inaspettato
Un “Mi manchi come l'aria” che scombina tutte le carte in tavola. Lucia Ilardo manda un messaggio all'ex Rosario via social, ripostando un video complice del passato.Dopo il confronto a Uomini e donne che era coinciso con l'abbandono lampo del trono di Rosario, Lucia aveva raccontato sui social. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: temptation - island
Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma"
Temptation Island e il tradimento nella post-verità: riflessioni sull’amore nel reality
Temptation Island: la carriera di calciatore di Flavio, il tentatore protagonista
ICYMI: Lo rivela su Instagram il conduttore di “Temptation island”. E anche l’ex fidanzata lo conferma sui social - facebook.com Vai su Facebook
Le sorprese e le emozioni non sono mancate nemmeno nell'ultima puntata di #TemptationIsland e poi… e poi… Per rivederla, clicca qui - X Vai su X
La dichiarazione stupefacente di Lucia Ilardo al suo ex Rosario Gugliemi - Dichiarazione stupefacente e che lascia basìti tutti di Lucia Ilardo all'ex Rosario Guglielmi dopo averlo bloccato sui social ... Da ilvicolodellenews.it
Temptation Island: dopo Rosario, anche Lucia smaschera il tentatore Andrea - Dopo aver smascherato l'ex fidanzato a Uomini e Donne, Lucia Ilardo di Temptation Island colpisce il tentatore Andrea. Lo riporta donnaglamour.it