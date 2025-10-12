Temptation Island Lucia pronta a riconquistare Rosario | il post inaspettato

Today.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un “Mi manchi come l'aria” che scombina tutte le carte in tavola. Lucia Ilardo manda un messaggio all'ex Rosario via social, ripostando un video complice del passato.Dopo il confronto a Uomini e donne che era coinciso con l'abbandono lampo del trono di Rosario, Lucia aveva raccontato sui social. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: temptation - island

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma"

Temptation Island e il tradimento nella post-verità: riflessioni sull’amore nel reality

Temptation Island: la carriera di calciatore di Flavio, il tentatore protagonista

temptation island lucia prontaLa dichiarazione stupefacente di Lucia Ilardo al suo ex Rosario Gugliemi - Dichiarazione stupefacente e che lascia basìti tutti di Lucia Ilardo all'ex Rosario Guglielmi dopo averlo bloccato sui social ... Da ilvicolodellenews.it

temptation island lucia prontaTemptation Island: dopo Rosario, anche Lucia smaschera il tentatore Andrea - Dopo aver smascherato l'ex fidanzato a Uomini e Donne, Lucia Ilardo di Temptation Island colpisce il tentatore Andrea. Lo riporta donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Temptation Island Lucia Pronta