Temptation Island Lucia pronta a riconquistare Rosario | il post inaspettato

Un “Mi manchi come l'aria” che scombina tutte le carte in tavola. Lucia Ilardo manda un messaggio all'ex Rosario via social, ripostando un video complice del passato.Dopo il confronto a Uomini e donne che era coinciso con l'abbandono lampo del trono di Rosario, Lucia aveva raccontato sui social. 🔗 Leggi su Today.it