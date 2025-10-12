Tempesta d’amore Markus affida a Katja la procura sulle sue quote | l’addio di Alexandra e i nuovi equilibri al Fürstenhof

Un gesto preciso, quasi spiazzante: Markus Schwarzbach firma una procura a favore di Katja Saalfeld per la gestione delle proprie quote del Fürstenhof. La mossa arriva nelle puntate tedesche in arrivo a metà settimana e cambia il baricentro del potere in hotel. La scelta non cade dal cielo: è l’esito di settimane tese, affetti rimessi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

