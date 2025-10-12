Tempesta d’amore l’incubo di Alexandra | Tom la sequestra e il Fürstenhof trattiene il respiro

Succede tutto in fretta, e colpisce dritto allo stomaco: Alexandra finisce nelle mani del suo ex, Tom, e il racconto prende la piega del thriller nelle puntate italiane in onda questa settimana su Rete 4. Non parliamo di una semplice gelosia fuori misura: il giovane ha pianificato ogni mossa per isolare la donna e trascinarla . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Tempesta d’amore, l’incubo di Alexandra: Tom la sequestra e il Fürstenhof trattiene il respiro

In questa notizia si parla di: tempesta - amore

Tempesta d’amore, anticipazioni al 19 settembre: Caspar scopre di avere uno zio in Tailandia.

Tempesta d’amore, anticipazioni al 10 ottobre: Tonia vuole consolare Helene

Tempesta d’amore, anticipazioni al 17 ottobre: Günther si dichiara a Helene

Cosa succederà domani a Tempesta d'amore? Ecco le trame... - facebook.com Vai su Facebook

Tempesta d'amore, trame al 30 maggio: Alexandra scopre che Christoph l'ha tradita - Le anticipazioni di Tempesta d'amore, relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 26 a venerdì 30 maggio, prendono il via dal tentativo di Christoph di riappacificarsi con Alexandra. Lo riporta it.blastingnews.com

Tempesta d'amore, spoiler tedeschi: Alexandra scopre che Christoph ha ricattato Katja - All'inizio della ventunesima stagione di Tempesta d'amore, come rivelano le anticipazioni sulla soap provenienti dalla Germania, la relazione tra Alexandra e Christoph sarà messa alla prova. Riporta it.blastingnews.com