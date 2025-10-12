Telese Vittorio Mucciacciaro è il nuovo presidente della Pro Loco Telesia
Comunicato Stampa Un voto unanime segna la fine della fase commissariale e apre un nuovo percorso di collaborazione e promozione del territorio Si è svolta questa mattina, nella suggestiva cornice della Sala Goccioloni delle Terme di Telese, l’assemblea per il . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Telese Terme, rinnovato il Direttivo della Pro Loco Telesia APS: eletto presidente Vittorio Mucciacciaro
