Telese Terme rinnovato il Direttivo della Pro Loco Telesia APS | eletto presidente Vittorio Mucciacciaro

Si è svolta questa mattina, nella suggestiva cornice della Sala Goccioloni delle Terme di Telese, l'assemblea per il rinnovo del Direttivo dell'Associazione Pro Loco Telesia APS per il quadriennio 2025-2029. A conclusione delle operazioni di voto, il nuovo Direttivo si è riunito in seduta per la designazione delle cariche interne, eleggendo all'unanimità Vittorio Mucciacciaro alla presidenza dell'associazione. Mucciacciaro guiderà la Pro Loco per i prossimi quattro anni, mettendo al servizio della comunità impegno, passione e dedizione per la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico di Telese Terme.

