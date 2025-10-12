Telese Terme rinnovato il Direttivo della Pro Loco Telesia APS | eletto presidente Vittorio Mucciacciaro

Anteprima24.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Si è svolta questa mattina, nella suggestiva cornice della Sala Goccioloni delle Terme di Telese, l’assemblea per il rinnovo del Direttivo dell’Associazione Pro Loco Telesia APS per il quadriennio 2025-2029.   A conclusione delle operazioni di voto, il nuovo Direttivo si è riunito in seduta per la designazione delle cariche interne, eleggendo all’unanimità Vittorio Mucciacciaro alla presidenza dell’associazione. Mucciacciaro guiderà la Pro Loco per i prossimi quattro anni, mettendo al servizio della comunità impegno, passione e dedizione per la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico di Telese Terme. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

telese terme rinnovato il direttivo della pro loco telesia aps eletto presidente vittorio mucciacciaro

© Anteprima24.it - Telese Terme, rinnovato il Direttivo della Pro Loco Telesia APS: eletto presidente Vittorio Mucciacciaro

In questa notizia si parla di: telese - terme

Telese Terme, Poste Italiane sostituirà il Postamat in via Roma con un modello di ultima generazione

ATM Telese Terme, Poste Italiane annuncia sostituzione: accolta la segnalazione di Fuschini e Venditti (FI)

Turismo, Telese Terme traina la crescita: maggiore crescita percentuale nel Sannio

Telese Terme, alta velocità Napoli-Bari, via libera alla galleria Ponte - Nuovi progressi per la linea AV/AC Napoli–Bari: si è concluso lo scavo della galleria naturale Ponte, nel tratto Telese- Come scrive ilmattino.it

telese terme rinnovato direttivoTelese Terme Fi, dal Sannio nuovo corso: ora obiettivo Palazzo Mosti - Il nuovo corso degli azzurri, consacrato nella tre giorni che si è conclusa ieri con ... Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Telese Terme Rinnovato Direttivo