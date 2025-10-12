Sicurezza urbana, al via l’accordo di programma tra la Regione e il Comune di Cervia. Creare luoghi più vitali per aumentare la sicurezza del territorio: è questo l’obiettivo dei due accordi di programma siglati tra la Regione Emilia-Romagna e i Comuni di Cervia e di Formigine (in provincia di Modena), approvati durante l’ultima seduta della giunta regionale. Per la realizzazione del progetto di prevenzione cervese la Regione metterà a disposizione all’amministrazione di Cervia 100mila euro. Per quanto riguarda la nostra città, il progetto "Sicuricervia, comparto San Giorgio" mira a migliorare la sicurezza e la vivibilità del territorio, in particolare nell’area della stazione ferroviaria e del presidio sanitario di San Giorgio, attraverso interventi di prevenzione integrata e cura dello spazio decoro urbano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Telecamere in stazione, fondi dalla Regione