Telecamere in rsa e asili | Ora una legge regionale
Un appello a farsi promotori in consiglio regionale di una proposta di legge finalizzata all’installazione di telecamere interne alle residenze sanitarie assistite (Rsa) ed agli asili di Prato e di tutto il territorio regionale. E’ stato lanciato nei giorni scorsi da Fabio Baldi, coordinatore di CittadinanzAttiva Toscana per la Provincia di Prato e del Centro per i diritti del malato, agli aspiranti consiglieri regionali e ai candidati alla presidenza. "Da diversi anni le forse dell’ordine, periodicamente purtroppo anche nella nostra regione, ’scoprono’ casi di vessazioni e violenze all’interno delle residenze sanitarie e degli asili – ha affermato – ma dopo l’indignazione del momento, torna il silenzio fino al caso successivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: telecamere - asili
Schiaffi ai bambini dell'asilo nido, la preoccupazione dei genitori. Maltrattamenti ripresi dalle telecamere a Potenza. Tre maestre sospese, indagate anche altre due persone #TgrBasilicata Alessandro Cellini Video e altre notizie sul sito https://www.rainew - facebook.com Vai su Facebook
Telecamere in rsa e asili: "Ora una legge regionale" - Un appello a farsi promotori in consiglio regionale di una proposta di legge finalizzata all’installazione di telecamere interne alle residenze sanitarie assistite (Rsa) ed agli asili di Prato e di tu ... Lo riporta lanazione.it
Telecamere e privacy dei minori: asilo sanzionato per gestione illecita di immagini e videosorveglianza - Il Garante privacy multa un asilo per videosorveglianza irregolare e foto dei bambini online senza consenso. Si legge su filodiritto.com