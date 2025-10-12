Telecamere in rsa e asili | Ora una legge regionale

Un appello a farsi promotori in consiglio regionale di una proposta di legge finalizzata all’installazione di telecamere interne alle residenze sanitarie assistite (Rsa) ed agli asili di Prato e di tutto il territorio regionale. E’ stato lanciato nei giorni scorsi da Fabio Baldi, coordinatore di CittadinanzAttiva Toscana per la Provincia di Prato e del Centro per i diritti del malato, agli aspiranti consiglieri regionali e ai candidati alla presidenza. "Da diversi anni le forse dell’ordine, periodicamente purtroppo anche nella nostra regione, ’scoprono’ casi di vessazioni e violenze all’interno delle residenze sanitarie e degli asili – ha affermato – ma dopo l’indignazione del momento, torna il silenzio fino al caso successivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

