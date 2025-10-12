Tegola Saelemaekers l’infortunio è serio | rischia di saltare anche Milan-Roma

Se lo sarebbe tenuto volentieri la Roma il buon Alexis Saelemaekers, autore di un ottima seconda parte di scorsa stagione sotto Ranieri, ma Allegri non ci ha pensato due volte a blindarlo e a farne un elemento importantissimo del suo Milan. Il belga si è riguadagnato la presenza fissa in Nazionale grazie alle sue prestazioni, ma proprio nella sfida di due giorni fa contro la Macedonia del Nord è dovuto uscire anzitempo dal campo per un infortunio al flessore destro, apparso fin da subito non di poco conto. il giocatore farà rientro in Italia per sottoporsi agli esami del caso, ma la prima diagnosi, riporta SportMediaset (fonte HLN ), parla di lesione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

