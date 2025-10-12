Tegola Saelemaekers l’infortunio è serio | rischia di saltare anche Milan-Roma
Se lo sarebbe tenuto volentieri la Roma il buon Alexis Saelemaekers, autore di un ottima seconda parte di scorsa stagione sotto Ranieri, ma Allegri non ci ha pensato due volte a blindarlo e a farne un elemento importantissimo del suo Milan. Il belga si è riguadagnato la presenza fissa in Nazionale grazie alle sue prestazioni, ma proprio nella sfida di due giorni fa contro la Macedonia del Nord è dovuto uscire anzitempo dal campo per un infortunio al flessore destro, apparso fin da subito non di poco conto. il giocatore farà rientro in Italia per sottoporsi agli esami del caso, ma la prima diagnosi, riporta SportMediaset (fonte HLN ), parla di lesione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: tegola - saelemaekers
L’infortunio di Saelemaekers è una bella tegola per il Milan. Per il match contro la Fiorentina il primo pensiero è che possa sostituirlo Athekame ma sono sicuro che Allegri prenderà in considerazione l’ipotesi di far giocare Loftus C. lì sulla destra, ruolo tra l’altr - X Vai su X
Brutta tegola, sì. Di quelle che fanno rumore dentro, più che fuori. Bremer non ce la fa, il muro brasiliano resta ai box e al suo posto giocherà Rugani, probabilmente. In prima squadra, tra i convocati, salirà il giovane Pedro Felipe, ragazzo della Next Gen con p Vai su Facebook