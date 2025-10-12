Tecnologia e sorveglianza del Duomo
Razzante*?integrazione dell’Intelligenza Artificiale (IA) nei sistemi di videosorveglianza ha rivoluzionato il modo in cui vengono monitorati e gestiti gli spazi pubblici e privati. Grazie all’impiego di tecnologie avanzate le telecamere intelligenti sono in grado di analizzare in tempo reale quello che accade in un determinato ambiente, individuando situazioni potenzialmente pericolose e comportamenti anomali con un elevato livello di precisione. L’IA nella videosorveglianza può essere applicata in diversi contesti: dalla sicurezza urbana per prevenire atti vandalici, furti o comportamenti pericolosi, alla gestione del traffico per monitorare i flussi e ottimizzare la viabilità, e alla protezione delle attività commerciali o dei siti storici da eventuali furti o effrazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: tecnologia - sorveglianza
: Negli ultimi anni, il capitalismo ha accelerato la sua evoluzione verso forme sempre più` invasive e pervasive dove tecnologia, sorveglianza e dominio econom - facebook.com Vai su Facebook
Microsoft ha interrotto l'accesso dell'esercito israeliano a una sua tecnologia utilizzata per la gestione di un sistema di sorveglianza che raccoglieva le telefonate dei civili palestinesi. https://bit.ly/israelelaboratorio… - X Vai su X
Tecnologia e sorveglianza del Duomo - Razzante* integrazione dell’Intelligenza Artificiale (IA) nei sistemi di videosorveglianza ha rivoluzionato il modo in cui vengono monitorati e gestiti gli ... Riporta msn.com
La Veneranda Fabbrica lancia la Duomo Smart Experience: tecnologia e storia per un viaggio immersivo nel cuore di Milano - Da giugno 2025, la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano inaugura una nuova era nell’esperienza di visita alla Cattedrale, grazie al lancio della Duomo Smart Experience: un tour guidato innovativo, ... Da affaritaliani.it