tecnologia e sorveglianza del duomo

Razzante*?integrazione dell'Intelligenza Artificiale (IA) nei sistemi di videosorveglianza ha rivoluzionato il modo in cui vengono monitorati e gestiti gli spazi pubblici e privati. Grazie all'impiego di tecnologie avanzate le telecamere intelligenti sono in grado di analizzare in tempo reale quello che accade in un determinato ambiente, individuando situazioni potenzialmente pericolose e comportamenti anomali con un elevato livello di precisione. L'IA nella videosorveglianza può essere applicata in diversi contesti: dalla sicurezza urbana per prevenire atti vandalici, furti o comportamenti pericolosi, alla gestione del traffico per monitorare i flussi e ottimizzare la viabilità, e alla protezione delle attività commerciali o dei siti storici da eventuali furti o effrazioni.

