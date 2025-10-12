teatro spina arrivano massini guenzi e sandrelli

Con “ Teatro alla Spina ” si alza il sipario sulla stagione del Comunale di Castiglion Fiorentino. Un cartellone vastissimo a cura di Officine della Cultura e Comune che intreccia musica, prosa, comicità, riflessione civile e spettacoli per famiglie. Sul palco si passeranno il testimone Dario Brunori e l’Orchestra Multietnica di Arezzo, Jonathan Canini, Lodo Guenzi, Amanda Sandrelli, Paolo Giovannucci e Stefano Massini. Si parte il 5 novembre con un evento fuori abbonamento: “Culture contro la paura Omaggio a Paolo Benvegnù”, prodotto da Officine della Cultura. L’Oma di Arezzo diretta da Enrico Fink, ospita I Benvegnù e uno tra i cantautori più apprezzati della scena indie e pop italiana, Dario Brunori, in un concerto intenso che celebra Benvegnù a un anno dalla scomparsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

