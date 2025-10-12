Team Altamura Mangia non cerca alibi | Fatto troppo poco per impensierire il Benevento
Tempo di lettura: 2 minuti Dopo 5 pareggi di fila si è interrotta a Benevento la striscia positiva del Team Altamura che si è trovato davanti una squadra giallorossa in grande spolvero e vogliosa di riscatto dopo l’ultimo ko. Netto il 4-0 maturato al “Ciro Vigorito”, punteggio forse addirittura anche troppo benevolo per una compagine ospite mai in partita. Queste le parole del tecnico pugliese Mangia: ANALISI – “Faccio i complimenti al Benevento che ha fatto un’ottima gara. Noi siamo stati meno precisi del solito facendo troppi errori dal punto di vista tecnico. Loro sono stati meglio di noi. Noi dobbiamo prendere questa gara e metterla via”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
