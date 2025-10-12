Tc Bisenzio Manteco oggi contro Alghero
Domenica di grande tennis per i colori pratesi. Il Tc Bisenzio Manteco torna in campo al Fabbricone per la seconda giornata di serie A2 maschile, deciso a dare continuità al successo d’esordio per 4-2 ottenuto a Macerata. Le ragazze del Tc Prato, invece, affrontano la prima trasferta stagionale in Serie A1 femminile sul campo delle campionesse d’Italia dell’At Verona. A partire dalle 10, la formazione guidata dal direttore sportivo Stefano Bonechi, al debutto casalingo, schiererà Federico Campana, Samuele Pieri, Morillo Lopez, Cosimo Banti (in dubbio, pronto Diego Callipo in caso di forfait), Matteo Mesaglio e Gabriele Bonechi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
